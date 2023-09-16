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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Херсоне прилеты: в одном из районов виднеется дым

Вибух
Фото: Факти ICTV

В Херсоне после 13:00 раздались взрывы.

Местные жители сообщают о прилете в одном из районов города — виднеется дым.

Также сообщалось о пусках управляемых авиабомб в направлении Бериславского района.

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Сейчас ждем официальной информации от местных властей.

Напомним, что вчера также были попадания по Херсону, Приднепровскому и Антоновке.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 570-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Новости Херсона, Херсон
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
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