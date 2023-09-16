Войска РФ наносят удары по Харькову: слышны звуки взрывов

В субботу утром, 16 сентября, в Харькове раздались взрывы. Местные власти призывают жителей города оставаться в укрытиях.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты “наносят удары по Харькову”.

В данный момент известно о минимум четырех ударах по областному центру.

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– Оккупанты нанесли по меньшей мере 4 удара по городу Харьков. Экстренные службы выехали на места попаданий, – подчеркнул Синегубов.

Информацию о взрывах подтвердил и харьковский городской голова Игорь Терехов.

– В Харькове слышны звуки взрывов. Призываю всех быть осторожными и находиться в укрытиях, — подчеркнул он.

В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности в Харьковской области.

Воздушная тревога распространилась на ряд других регионов Украины: Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Запорожскую, Одесскую области. Существует опасность применения войсками РФ баллистического вооружения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 570-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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