Войска РФ наносят удары по Харькову: слышны звуки взрывов
В субботу утром, 16 сентября, в Харькове раздались взрывы. Местные власти призывают жителей города оставаться в укрытиях.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты “наносят удары по Харькову”.
В данный момент известно о минимум четырех ударах по областному центру.
– Оккупанты нанесли по меньшей мере 4 удара по городу Харьков. Экстренные службы выехали на места попаданий, – подчеркнул Синегубов.
Информацию о взрывах подтвердил и харьковский городской голова Игорь Терехов.
– В Харькове слышны звуки взрывов. Призываю всех быть осторожными и находиться в укрытиях, — подчеркнул он.
В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности в Харьковской области.
Воздушная тревога распространилась на ряд других регионов Украины: Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Запорожскую, Одесскую области. Существует опасность применения войсками РФ баллистического вооружения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 570-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Загрузка
Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко