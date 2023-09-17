Поздравление от Сил обороны: Федоров подтвердил удар по технике РФ в Токмаке
Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области, который оккупанты превратили в военную базу, сегодня снова прогремели взрывы в районе расположения вражеских сил России.
Об этом сообщил городской голова соседнего к Токмаку Мелитополя Иван Федоров.
— Поздравления от Сил обороны прилетели в место расположения вражеской техники на окраине. Чем чаще прилеты и ближе фронт, тем страшнее коллаборационистам, — сообщил он.
По его данным, на этой неделе из города эвакуировали так называемый паспортный стол, а “аусвайсы”, то есть временные российские паспорта, оккупанты пообещали выдавать в Мелитополе.
Вместе с тем, пишет Федоров, из города были “героически” вывезены сотрудники российского ФСБ и часть оккупационной администрации.
— К сожалению, говорить о том, что оккупанты готовят “жест доброй воли” не стоит. Стоит помогать нашей армии и верить в победу, — заявил мэр Мелитополя.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 570-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Источник: Иван Федоров / Мелитополь / Городской голова
Фото: Иван Федоров / Мелитополь / Городской голова
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