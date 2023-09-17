В Чернигове трех работников сельского хозяйства засыпало зерном: они погибли
В Чернигове трех работников сельского хозяйства засыпало зерном. Все они не выжили.
Как рассказали в ГСЧС Украины трагедия произошла 17 сентября около 11:00.
На территории одного из предприятий, во время разгрузки зерна с элеватора произошло разрушение металлического конуса силоса, в результате чего высыпалось около 100 тонн зерна. Под завалом оказались трое работников предприятия.
– Спасатели высвободили из-под зерна трех человек. К сожалению, медики констатировали смерть, – сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям.
К проведению работ от ГСЧС привлекалось 39 спасателей и шесть единиц техники. Что стало причиной трагедии сейчас выясняется.
Напомним, утром 17 сентября российские оккупанты атаковали ракетами и беспилотниками Одесскую область. Террористы повредили сельскохозяйственную инфраструктуру – угодья и зернохранилище.
Противовоздушная оборона уничтожила над Одесской областью пять ракет типа Х-101/Х-555/Х-55 и два ударных дрона Shahed-136/131.
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