В Чернигове трех работников сельского хозяйства засыпало зерном: они погибли

В Чернигове трех работников сельского хозяйства засыпало зерном. Все они не выжили.

Как рассказали в ГСЧС Украины трагедия произошла 17 сентября около 11:00.

На территории одного из предприятий, во время разгрузки зерна с элеватора произошло разрушение металлического конуса силоса, в результате чего высыпалось около 100 тонн зерна. Под завалом оказались трое работников предприятия.

Сейчас смотрят

– Спасатели высвободили из-под зерна трех человек. К сожалению, медики констатировали смерть, – сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям.

К проведению работ от ГСЧС привлекалось 39 спасателей и шесть единиц техники. Что стало причиной трагедии сейчас выясняется.

Напомним, утром 17 сентября российские оккупанты атаковали ракетами и беспилотниками Одесскую область. Террористы повредили сельскохозяйственную инфраструктуру – угодья и зернохранилище.

Противовоздушная оборона уничтожила над Одесской областью пять ракет типа Х-101/Х-555/Х-55 и два ударных дрона Shahed-136/131.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.