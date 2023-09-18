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Татьяна Забожко, редактор ленты

Исчез за несколько дней до смерти – новые детали смерти экс-главы Херсонщины Лагуты

Геннадій Лагута

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти бывшего главы Херсонской области Геннадия Лагуты.

Об этом в комментарии Общественному сообщила начальник отдела коммуникации полиции Киева Юлия Гирдвилис.

По ее словам, досудебное расследование совершают по статье Умышленное убийство с дополнительной квалификацией Самоубийство.

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Юлия Гирдвилис отмечает, что супруга Лагуты заявила об исчезновении супруга еще 13 сентября.

С таким заявлением женщина обратилась в Соломенское управление полиции города Киева.

Нашли Геннадия Лагуту через три дня в этом же районе возле гаражных помещений.

– В настоящее время следователи рассматривают все версии, устанавливают детали, свидетелей и очевидцев происшествия, – отмечает начальник отдела коммуникации полиции Киева.

Напомним, что о смерти Геннадия Лагуты 17 сентября сообщил нынешний глава ОВА Александр Прокудин.

Геннадий Лагута возглавлял Херсонщину с октября 2021 года по июнь 2022 года.

Источник: Общественное

Фото: Александр Прокудин

Нацполиция, Смерть, Херсонская область
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