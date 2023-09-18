Исчез за несколько дней до смерти – новые детали смерти экс-главы Херсонщины Лагуты
Полиция открыла уголовное производство по факту смерти бывшего главы Херсонской области Геннадия Лагуты.
Об этом в комментарии Общественному сообщила начальник отдела коммуникации полиции Киева Юлия Гирдвилис.
По ее словам, досудебное расследование совершают по статье Умышленное убийство с дополнительной квалификацией Самоубийство.
Юлия Гирдвилис отмечает, что супруга Лагуты заявила об исчезновении супруга еще 13 сентября.
С таким заявлением женщина обратилась в Соломенское управление полиции города Киева.
Нашли Геннадия Лагуту через три дня в этом же районе возле гаражных помещений.
– В настоящее время следователи рассматривают все версии, устанавливают детали, свидетелей и очевидцев происшествия, – отмечает начальник отдела коммуникации полиции Киева.
Напомним, что о смерти Геннадия Лагуты 17 сентября сообщил нынешний глава ОВА Александр Прокудин.
Геннадий Лагута возглавлял Херсонщину с октября 2021 года по июнь 2022 года.
Источник: Общественное
Фото: Александр Прокудин
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