В США исчез истребитель F-35, пилоту удалось катапультироваться
На территории Соединенных Штатов Америки до сих пор продолжаются поиски одного из самых дорогих истребителей F-35B Lightning II, пилот которого был вынужден катапультироваться после полета недалеко от базы Чарльстон, расположенной в штате Южная Каролина.
По данным Объединенной базы Чарльстон, во время полета возникла неизвестная проблема, которая заставила пилота катапультироваться из истребителя. Его доставили в медицинское учреждение в стабильном состоянии.
Представитель базы отметил, что авиационный регулятор сосредоточил поиски в районе двух озер Молтри и Мэрион к северу от Чарльстона, учитывая последнее известное местонахождение самолета.
Американские военные обратились за помощью к гражданам, чтобы найти истребитель. Всех людей, которые имеют хотя бы какую-то информацию, просят связаться с операционным центром Объединенной базы Чарльстон.
По данным из открытых источников, второй истребитель F-35, который летел в то же время вместе с тем пилотом, вернулся на базу в Чарльстоне без помех.
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