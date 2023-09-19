В США исчез истребитель F-35, пилоту удалось катапультироваться

На территории Соединенных Штатов Америки до сих пор продолжаются поиски одного из самых дорогих истребителей F-35B Lightning II, пилот которого был вынужден катапультироваться после полета недалеко от базы Чарльстон, расположенной в штате Южная Каролина.

По данным Объединенной базы Чарльстон, во время полета возникла неизвестная проблема, которая заставила пилота катапультироваться из истребителя. Его доставили в медицинское учреждение в стабильном состоянии.

Представитель базы отметил, что авиационный регулятор сосредоточил поиски в районе двух озер Молтри и Мэрион к северу от Чарльстона, учитывая последнее известное местонахождение самолета.

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Американские военные обратились за помощью к гражданам, чтобы найти истребитель. Всех людей, которые имеют хотя бы какую-то информацию, просят связаться с операционным центром Объединенной базы Чарльстон.

По данным из открытых источников, второй истребитель F-35, который летел в то же время вместе с тем пилотом, вернулся на базу в Чарльстоне без помех.

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