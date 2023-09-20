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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Луганске грузовик оккупантов раздавил гражданское авто на дороге

окупанти розчавили машину в Луганську

Во временно оккупированном Луганске грузовик российских оккупантов переехал очередную легковую машину с гражданскими.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский, опубликовав видеодоказательство очередного преступления оккупантов.

На видео видно раздавленную машину, возле которой стоят гражданские и несколько боевиков. Рядом — грузовик оккупантов с рашистским символом.

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В момент съемки момента у раздавленной машины проезжает еще один грузовик оккупантов.

Такие случаи нередки на временно оккупированных территориях. К примеру, только 12 сентября в Луганске грузовик оккупантов насмерть переехал женщину на пешеходном переходе.

Тогда бензовоз оккупантов проехал на красный свет и сбил женщину, но не остановился и продолжил движение. Очевидцы отмечали, что пострадавшая погибла на месте.

Более того, она долгое время пролежала на дороге, ведь ни водители, ни прохожие не спешили оказать ей первую медицинскую помощь, или, хотя бы, вызвать скорую.

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Скриншот: видео Денис Казанский

Война в Украине, Луганск
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