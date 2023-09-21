Убиты четыре человека и разрушены дома: РФ ударила по Торецку из Тюльпана

20 сентября Россия ударила по Торецку Донецкой области и по окрестностям города, в результате чего погибли четыре человека.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Отмечается, что атака была осуществлена 240-миллиметровой активно-реактивной миной 3Ф2 системы 2С4 Тюльпан. От попадания средства поражения пострадал сам город и пгт Северное.

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— Армия государства-агрессора продолжает убивать гражданское население Донетчины и умышленно бьет из различных видов вооружения по районам, где отсутствует любая военная инфраструктура, — говорится в сообщении.

В результате полученных травм в Торецке погибли 19-летняя девушка и 20-летний мужчина, которые на момент удара находились в частном жилом доме. А в Северном РФ убила 84-летнюю женщину и ее 60-летнего сына — они получили ранения, несовместимые с жизнью.

— Вражеская атака разрушила частные дома и повредила хозяйственные постройки. Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ, — отметили в прокуратуре.

Сейчас проходит досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Фото: Донецкая областная прокуратура

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