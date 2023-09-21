Очередная бавовна в Крыму: в Севастополе и Евпатории прогремели взрывы
В Севастополе в районе бухты раздались взрывы. Также громко в районе Евпатории.
Об этом пишут СМИ. Официальной информации пока нет. Следим за ситуацией.
Местные паблики сообщают о налете на аэродром в Новофедоровке, там раздаются взрывы, которые слышны в Евпатории и Саках. Также взрывы звучат в Черноморском.
Напомним, что в последнее время в Крыму часто громко. Так, 20 сентября ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота оккупантов возле Верхнесадового вблизи временно оккупированного Севастополя
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 575-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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