Оккупанты обстреляли Белозерку на Херсонщине, один человек погиб, есть раненые

В четверг, 21 сентября, российские оккупанты обстреляли Белозерку на Херсонщине. Из-за вражеского удара один человек погиб, двое получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

— Враг весь день кроет огнем Херсонщину. С начала этих суток из-за российских обстрелов пострадали 15 человек: у пятерых россияне унесли жизни, еще десять — травмированы, — проинформировал он.

Напомним, ночью 21 сентября российская армия накрыла огнем жилые кварталы Херсона.

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В общежитии, куда попали вражеские снаряды, погибли двое мужчин в возрасте 29 и 41 год.

Из-за обстрела жилого сектора в Корабельном районе Херсона погибла 81-летняя женщина, во время удара она находилась в своей квартире.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 575-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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