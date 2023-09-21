Оккупанты обстреляли Белозерку на Херсонщине, один человек погиб, есть раненые
В четверг, 21 сентября, российские оккупанты обстреляли Белозерку на Херсонщине. Из-за вражеского удара один человек погиб, двое получили ранения.
Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.
— Враг весь день кроет огнем Херсонщину. С начала этих суток из-за российских обстрелов пострадали 15 человек: у пятерых россияне унесли жизни, еще десять — травмированы, — проинформировал он.
Напомним, ночью 21 сентября российская армия накрыла огнем жилые кварталы Херсона.
В общежитии, куда попали вражеские снаряды, погибли двое мужчин в возрасте 29 и 41 год.
Из-за обстрела жилого сектора в Корабельном районе Херсона погибла 81-летняя женщина, во время удара она находилась в своей квартире.
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