Продавали РФ насосы для атомных реакторов: СБУ задержала руководителей сумского завода

На Сумщине Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителям завода, которые поставляли в Россию стратегически важную продукцию для атомной энергетики и нефтегазовой отрасли.

Речь идет о насосном оборудовании, которое изготавливается на одном из заводов в Сумах.

Это предприятие входит в структуру российской финансово-промышленной группы, которая является одной из крупнейших доноров бюджета РФ.

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По результатам расследования следователи арестовали уставный капитал, недвижимое и движимое имущество украинского завода на общую сумму почти 365 млн грн.

— По данным следствия, после полномасштабного вторжения РФ руководство сумского завода разработало схему поставки украинской продукции в Россию в обход наложенных санкций. Для маскировки преступной деятельности злоумышленники задействовали подконтрольные коммерческие структуры из нескольких стран Европы и Азии, — рассказали в СБУ.

Установлено, что иностранные предприятия закупали насосное оборудование якобы для своих нужд, а затем переправляли его конечным заказчикам в РФ.

Кроме этого, должностные лица поставляли украинское насосное оборудование в две азиатские страны для строительства атомных электростанций под руководством Росатома.

Во время обысков по местам работы и фактического проживания фигурантов изъяты документы, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами сделки.

Сейчас двум должностным лицам завода сообщено о подозрении по следующим статьям УК: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (Коллаборационная деятельность, совершенная организованной группой).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Источник : СБУ

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