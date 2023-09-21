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Татьяна Забожко, редактор ленты

Россияне бьют по Харькову: местные насчитали уже семь взрывов

Утром 21 сентября российские войска наносят удары по Харькову.

Местные жители насчитали уже не менее семи взрывов.

Руководитель областной военной администрации Олег Синегубов советует всем находиться в укрытиях.

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Полина Спасенко
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