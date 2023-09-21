Пытки в ТЦК на Львовщине: одного из сотрудников военкомата отправили под арест
21 сентября Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения офицеру первого отдела Самборского районного ТЦК и СП, которого подозревают в пытках и незаконном лишении свободы призывника. Его отправили под круглосуточный домашний арест.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.
Отмечается, что судебное разбирательство в отношении другого подозреваемого продолжается. В случае доказательства вины ему может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы.
— По данным следствия, заместитель начальника и старший солдат нанесли пострадавшему ряд телесных повреждений, угрожали оружием и совершали другие противоправные действия, чтобы заставить его пройти ВВК с последующим призывом на военную службу во время мобилизации, — говорится в сообщении.
Напомним, что сотрудники ГБР задержали двух работников военкомата города Самбор Львовской области, которые незаконно удерживали, издевались и избивали мужчин, угрожали оружием, морили голодом, требуя прохождения военно-врачебной комиссии.
Загрузка
Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.Оксана Ясницька