В российской Туле обесточена часть города после взрыва

В российском городе Туле обесточена часть потребителей. Отключение электричества произошло после того, как местные жители услышали звуки взрыва.

По данным из открытых источников, Тула — город с населением почти в пол миллиона жителей. Для устранения проблемы на место выехала российская аварийная бригада.

О громких звуках взрывов в Туле натали писать около 21:50 по местному времени. Жители сообщили, что звуки 2-3 взрывов были слышны в Пролетарском районе города, однако свет пропал и в соседнем Зареченском районе.

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Местные жители публикуют в сети видео с темными улицами, где свет видно только от машин. Официальных комментариев от российских властей о причинах инцидента пока не поступало.

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