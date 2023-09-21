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В Виннице слышны звуки взрывов: предварительно, работает наша ПВО

Вибух
Фото: Факти ICTV

Сегодня, 21 сентября, в Виннице были слышны глухие, отдаленные звуки взрывов — предварительно, отработала наша противовоздушная оборона.

Над городом в небе виднеется полоса белого дыма, как после сбивания ракеты.

Ждем официальную информацию о происшествии.

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Ранее председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил о ракетной опасности на Винницкую область.

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Война в Украине, Вінниця, Взрыв
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