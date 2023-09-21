Нуждается в проверкеМарта Бондаренко, редактор ленты
В Виннице слышны звуки взрывов: предварительно, работает наша ПВО
Сегодня, 21 сентября, в Виннице были слышны глухие, отдаленные звуки взрывов — предварительно, отработала наша противовоздушная оборона.
Над городом в небе виднеется полоса белого дыма, как после сбивания ракеты.
Ждем официальную информацию о происшествии.
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Ранее председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил о ракетной опасности на Винницкую область.
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