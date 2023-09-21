В Вишневом обломки ракеты упали на здание предприятия: есть раненые
В Киевской области в результате падения обломков вражеских ракет возникли пожары на территории предприятий.
Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
По его словам, обломки повредили и частный сектор. Два человека получили ранения.
Сейчас на территории промышленного предприятия продолжают работать спасатели.
Местные жители и в соцсетях сообщают, что обломки упали в городе Вишневое.
По словам председателя Киевской ОВА Руслана Кравченко, воздушная тревога в области длилась более двух часов. Активно работали наши бойцы противовоздушной обороны. По его словам, количество раненых увеличилось до трех.
Кроме пожаров на территории нескольких предприятий, в Киевской области повреждено и здание профессионально-технического учебного заведения — там выбиты окна. Во время тревоги дети и работники находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.
Также зафиксировано падение обломков на территории медицинского учреждения. К счастью, без пострадавших и повреждений.
В нескольких общинах Киевской области повреждены частные дома и автомобили. В домах выбиты окна, повреждены крыши, фасады.
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