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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Зеленовке Херсонской области погибла жительница в результате атаки РФ

В Зеленовке Херсонской области погибла жительница в результате атаки РФ

В результате обстрелов российских оккупантов по Зеленовке погибла женщина. Тело 63-летней местной жительницы достали из-под завалов разрушенного жилого дома.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. По данным ОВА, спасатели из-под завалов достали 63-летнюю женщину. К сожалению, она получила травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Оккупанты ударили по населенному пункту из артиллерии. Попали в жилое здание, отметили в ОВА. Из-за обстрела дом подвергся значительным разрушениям.

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Херсонская область в течение суток страдала от обстрелов россиян. В частности, под вражеским огнем оказалось Казацкое, где травмы получил 76-летний местный житель, который находился в квартире.

В то же время оккупанты обстреляли Белозерку. По предварительной информации, там из-за вражеского удара один человек погиб, двое — ранены.

С начала этих суток из-за российских обстрелов на Херсонщине пострадали по меньшей мере 15 человек, сообщает ОВА. Ушли из жизни пять людей, еще 10 человек — травмированы.

В военной администрации утром 21 июля уточнили, что за прошедшие сутки Россия совершила 126 обстрелов, выпустив 604 снаряда из минометов, артиллерии, Градов, БПЛА, танков и авиации. По городу Херсон враг выпустил не менее 41 снаряда.

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В Зеленовке Херсонской области погибла жительница в результате атаки РФ

Фото: Херсонская ОВА

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