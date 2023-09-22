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Татьяна Забожко, редактор ленты

13 пострадавших, под завалами нашли человека: РФ ударила по Кураховому

Обстріл Курахового 21 вересня 2023

13 человек пострадали от двух ударов по Курахово Донецкой области вечером 21 сентября.

Такие данные по состоянию на 00:10 22 сентября озвучил начальник городской военной администрации Роман Падун.

Данных о погибших нет.

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Мужчине, которого достали из-под завалов, оказывают медицинскую помощь.

Как уточнил Роман Падун, больше людей под завалами нет.

По словам главы ГВА, войска РФ попали в жилые дома. В результате обстрелов произошел пожар.

В данный момент устанавливается, из чего именно оккупанты били по городу.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 576-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Общественное

Фото: Курахово, Селидово, Покровск

Война в Украине, Донецкая область, Російська агресія, РФ
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