13 пострадавших, под завалами нашли человека: РФ ударила по Кураховому
13 человек пострадали от двух ударов по Курахово Донецкой области вечером 21 сентября.
Такие данные по состоянию на 00:10 22 сентября озвучил начальник городской военной администрации Роман Падун.
Данных о погибших нет.
Мужчине, которого достали из-под завалов, оказывают медицинскую помощь.
Как уточнил Роман Падун, больше людей под завалами нет.
По словам главы ГВА, войска РФ попали в жилые дома. В результате обстрелов произошел пожар.
В данный момент устанавливается, из чего именно оккупанты били по городу.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 576-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Общественное
Фото: Курахово, Селидово, Покровск
Загрузка
Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.Оксана Ясницька