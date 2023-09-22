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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Киеве полтора часа гасили помещение сервиса бытовой техники

Пожежа в Києві 22 вересня 2023
Фото: ГСЧС

22 сентября в Днепровском районе Киева произошел масштабный пожар в офисном помещении.

Возгорание, охватившее 250 кв. м одноэтажного помещения сервиса бытовой техники, ликвидировали полтора часа.

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Вызов о пожаре по ул. Радужной, 25 поступил в 06:14.

Полностью ликвидировать ее 25 спасателям с помощью шести единиц техники удалось в 07:42.

Жертв и пострадавших нет.

Причину и обстоятельства пожара устанавливают правоохранительные органы.

Источник: ГСЧС
Київ, Пожар
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