Татьяна Забожко, редактор ленты
В Киеве полтора часа гасили помещение сервиса бытовой техники
22 сентября в Днепровском районе Киева произошел масштабный пожар в офисном помещении.
Возгорание, охватившее 250 кв. м одноэтажного помещения сервиса бытовой техники, ликвидировали полтора часа.
Сейчас смотрят
Вызов о пожаре по ул. Радужной, 25 поступил в 06:14.
Полностью ликвидировать ее 25 спасателям с помощью шести единиц техники удалось в 07:42.
Жертв и пострадавших нет.
Причину и обстоятельства пожара устанавливают правоохранительные органы.
Источник: ГСЧС
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загрузка
Видео
Его похитили: отец пленника Самборского ТЦК рассказал новые детали
Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.Оксана Ясницька
ГУР уже ЗНАЮТ об УДАРАХ по ЭНЕРГЕТИКЕ | Ситуация на Генассамблее ООН! Новости Факты ICTV за 20.09.2023