Объявлено о ракетной опасности: в Одесской области прогремели взрывы
Днем 24 сентября в Одесской области прогремели взрывы.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали жителей региона о ракетной опасности.
К слову, сирены в области в течение часа срабатывали дважды – в 13:08 и в 13:52.
Взрывы прогремели во время последней воздушной тревоги.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 578-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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