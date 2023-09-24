Объявлено о ракетной опасности: в Одесской области прогремели взрывы

Днем 24 сентября в Одесской области прогремели взрывы.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали жителей региона о ракетной опасности.

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К слову, сирены в области в течение часа срабатывали дважды – в 13:08 и в 13:52.

Взрывы прогремели во время последней воздушной тревоги.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 578-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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