РФ снова атаковала Херсон авиабомбами, под обстрел попала и Антоновка
В воскресенье, 24 сентября, около 21:00 российские войска нанесли два удара управляемыми авиабомбами (КАБ) по Херсону, еще два — по Антоновке.
Об этом в Telegram сообщил начальник Херсонской ГОА Роман Мрочко.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Отметим, что это уже третья атака Херсона за сутки. Около 16:20 авиация врага сбросила на город две управляемые авиабомбы.
Одна из бомб попала по предприятию, в результате чего ранения получила 49-летняя женщина-охранник, которая находилась на его территории.
Около 13:00 Корабельный район Херсона обстреляла российская артиллерия. В результате обстрела повреждены частные дома, известно о минимум четырех пострадавших.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 578-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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