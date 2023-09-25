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Валентина Чорна, редактор ленты

РФ снова атаковала Херсон авиабомбами, под обстрел попала и Антоновка

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Фото: Getty Images

В воскресенье, 24 сентября, около 21:00 российские войска нанесли два удара управляемыми авиабомбами (КАБ) по Херсону, еще два — по Антоновке.

Об этом в Telegram сообщил начальник Херсонской ГОА Роман Мрочко.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

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Отметим, что это уже третья атака Херсона за сутки. Около 16:20 авиация врага сбросила на город две управляемые авиабомбы.

Одна из бомб попала по предприятию, в результате чего ранения получила 49-летняя женщина-охранник, которая находилась на его территории.

Около 13:00 Корабельный район Херсона обстреляла российская артиллерия. В результате обстрела повреждены частные дома, известно о минимум четырех пострадавших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 578-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Російська агресія, Херсон, Херсонская область
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