В Николаеве раздались взрывы: мэр города сообщил о прилете
Вечером 25 сентября в городе Николаев раздались взрывы. В Николаевской области объявлена воздушная тревога.
О взрывах сообщают мониторинговые каналы и Суспільне. В регионе объявлена воздушная тревога
Факт обстрела подтвердил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
– Николаев! Воздушная тревога! Прилет нам понятно куда. Прошу никого ничего не выкладывать в интернет, – подчеркнул он.
В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности для Николаевской области.
Кроме того, зафиксирован запуск нескольких групп вражеских ударных дронов Shahed с Чауды во временно оккупированном Крыму. Ориентировочное время вхождения в воздушное пространство материковой Украины – около 22:00.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 579-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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