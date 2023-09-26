В Николаеве раздались взрывы: мэр города сообщил о прилете

Вечером 25 сентября в городе Николаев раздались взрывы. В Николаевской области объявлена воздушная тревога.

О взрывах сообщают мониторинговые каналы и Суспільне. В регионе объявлена воздушная тревога

Факт обстрела подтвердил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Сейчас смотрят

– Николаев! Воздушная тревога! Прилет нам понятно куда. Прошу никого ничего не выкладывать в интернет, – подчеркнул он.

В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности для Николаевской области.

Кроме того, зафиксирован запуск нескольких групп вражеских ударных дронов Shahed с Чауды во временно оккупированном Крыму. Ориентировочное время вхождения в воздушное пространство материковой Украины – около 22:00.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 579-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.