Нуждается в проверкеМарта Бондаренко, редактор ленты
Херсон обстреливают с временно оккупированного левого берега
Российские военные продолжают бить по Херсону с временно оккупированного левого берега.
Об этом сообщают СМИ и местные жители.
Около полуночи в городе также раздавались взрывы. Сообщали о прилетах. Теперь на рассвете снова слышны обстрелы.
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