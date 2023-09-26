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Херсон обстреливают с временно оккупированного левого берега

Херсон
Фото: УНИАН

Российские военные продолжают бить по Херсону с временно оккупированного левого берега.

Об этом сообщают СМИ и местные жители.

Около полуночи в городе также раздавались взрывы. Сообщали о прилетах. Теперь на рассвете снова слышны обстрелы.

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Война в Украине, Взрыв, Херсон
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