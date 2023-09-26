Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников
Выбрался из Азовстали и прошел 200 км пешком: военный рассказал, как спасся от плена
Милевского госпитализировали в больницу, он в тяжелом состоянии — что известно
Удар по морвокзалу, отелю и зернохранилищу Одессы: под завалами нашли тела двух человек
Элла Либанова назвала численность населения Украины в 2023 году и каким будет в 2033-ом
Происшествия
Нуждается в проверке
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Киеве слышали взрывы на левом берегу – что известно

Київ
Фото: Depositphotos

В Киеве сообщают о взрывах на левом берегу столицы во вторник, 26 сентября.

По свидетельствам очевидцев взрыв был отдаленный, но мощный. Сейчас уточняется информация о происхождении звуков взрывов в столице.

Вероятно, причиной взрывов могут быть плановые работы.

Сейчас смотрят

Так, в Белоцерковском районе сообщалось, что возможны звуки подрыва, ведь в районе проводят уничтожение взрывоопасных предметов.

Жителей района и гостей попросили сохранять спокойствие.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 580-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Взрыв, Київ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Германии нет усталости от Украины на фоне экономических проблем — Бербок
Анналена Бербок
В момент совещания: ВСУ ударили из HIMARS по штабу РФ в Херсонской области, ликвидированы офицеры
Установка HIMARS в Україні
Наказания не избежать: что грозит мужчинам, которые незаконно выехали за границу
Паспорт України, війна, документи, військовий облік, призов, військовозобовʼязаний
Договоренности с партнерами: Данилов заверил, что ATACMS не будут применять по территории РФ
Олексій Данілов
Бесплатное лечение и скидки на коммуналку: какие льготы предусмотрены для УБД 2023
військові ЗСУ

Загрузка

Игры
Видео
Политика
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности

Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.

Елена Фроляк
Массированная АТАКА НА ОКУПАННЫЙ Крым | Зеленский ПРИГРОЗИЛ россиянам | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
В Киеве слышали взрывы на левом берегу – что известно
Предателей найдены и наказаны | Параспортсмены выигрывают ЗОЛОТО | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
В Киеве слышали взрывы на левом берегу – что известно
ИНТЕРВЬЮ окупантов | РФ ХОЧЕТ МЕСТЬ за ордер на АРЕШТ ПУТИНА | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
В Киеве слышали взрывы на левом берегу – что известно
ПРИЛЕТ в Николаеве | Харьковщина ПОД УДАРОМ | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
В Киеве слышали взрывы на левом берегу – что известно
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь