В Киеве слышали взрывы на левом берегу – что известно

В Киеве сообщают о взрывах на левом берегу столицы во вторник, 26 сентября.

По свидетельствам очевидцев взрыв был отдаленный, но мощный. Сейчас уточняется информация о происхождении звуков взрывов в столице.

Вероятно, причиной взрывов могут быть плановые работы.

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Так, в Белоцерковском районе сообщалось, что возможны звуки подрыва, ведь в районе проводят уничтожение взрывоопасных предметов.

Жителей района и гостей попросили сохранять спокойствие.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 580-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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