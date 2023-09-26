В Киеве слышали взрывы на левом берегу – что известно
В Киеве сообщают о взрывах на левом берегу столицы во вторник, 26 сентября.
По свидетельствам очевидцев взрыв был отдаленный, но мощный. Сейчас уточняется информация о происхождении звуков взрывов в столице.
Вероятно, причиной взрывов могут быть плановые работы.
Так, в Белоцерковском районе сообщалось, что возможны звуки подрыва, ведь в районе проводят уничтожение взрывоопасных предметов.
Жителей района и гостей попросили сохранять спокойствие.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 580-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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