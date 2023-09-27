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Илья Нежигай, редактор ленты

Над Николаевом прогремел взрыв: Ким прокомментировал

вибух дим
Фото: Getty Images

Жители Николаева сообщили о взрыве над городом.

Как сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, в небе над городом был уничтожен вражеский объект.

— Сбили над городом беспилотник, — сообщил он.

Ранее в соцсетях сообщали о подлете вражеских разведывательных беспилотников для слежения за украинской авиацией.

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Примечательно, что воздушную тревогу на территории Николаевской области не объявляли.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 581-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Николаев
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Бюджет распределен: на что пойдут средства и сколько выделят

Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.

Ольга Чайко
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