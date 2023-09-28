Громко включил российскую музыку: на Хмельнитчине парень избил 64-летнего мужчину из-за замечания

В Дунаевцах Хмельницкой области следователи объявили подозрение местному жителю, который избил 64-летнего мужчину из-за замечания относительно российской музыки. Пострадавший сейчас в больнице.

Об этом информирует полиция Хмельницкой области.

— Данное событие произошло на днях в центре города Дунаевцы. 26-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, громко включил музыку в автомобиле своего товарища. По словам очевидцев, это были песни российских исполнителей. Из-за этого потерпевший, который в то время проходил мимо, сделал молодому человеку замечание и настоял, чтобы тот выключил музыку. В ответ подозреваемый агрессивно отреагировал и избил незнакомца, — говорится в сообщении.

Следователи Каменец-Подольского районного управления полиции объявили злоумышленнику подозрение по ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины и вынесли ходатайство о назначении ему судом меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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За содеянное злоумышленнику может грозить до трех лет лишения свободы.

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