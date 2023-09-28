Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Наказания не избежать: что грозит мужчинам, которые незаконно выехали за границу
Эксклюзив
В Карпатах сгорела база отдыха, где находились 148 детей: что говорят родители, полиция и власть
Работает ли Укрпочта во время воздушной тревоги и отключений света
Зеленский назначил Андрея Шевченко своим советником
Употребляли таблетки для потенции: в Польше священники устроили оргию
Происшествия
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Громко включил российскую музыку: на Хмельнитчине парень избил 64-летнего мужчину из-за замечания

Громко включил российскую музыку: на Хмельнитчине парень избил 64-летнего мужчину из-за замечания
Фото: Pixabay

В Дунаевцах Хмельницкой области следователи объявили подозрение местному жителю, который избил 64-летнего мужчину из-за замечания относительно российской музыки. Пострадавший сейчас в больнице.

Об этом информирует полиция Хмельницкой области.

— Данное событие произошло на днях в центре города Дунаевцы. 26-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, громко включил музыку в автомобиле своего товарища. По словам очевидцев, это были песни российских исполнителей. Из-за этого потерпевший, который в то время проходил мимо, сделал молодому человеку замечание и настоял, чтобы тот выключил музыку. В ответ подозреваемый агрессивно отреагировал и избил незнакомца, — говорится в сообщении.

Следователи Каменец-Подольского районного управления полиции объявили злоумышленнику подозрение по ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины и вынесли ходатайство о назначении ему судом меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Сейчас смотрят

За содеянное злоумышленнику может грозить до трех лет лишения свободы.

Читайте также
В Киеве запретили русскоязычную музыку, книги и спектакли в публичных местах
Громко включил российскую музыку: на Хмельнитчине парень избил 64-летнего мужчину из-за замечания

Музика, Избиение, Хмельницкая область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ больше не будет получать авторские выплаты из Украины: суд принял решение
Громко включил российскую музыку: на Хмельнитчине парень избил 64-летнего мужчину из-за замечания
Удерживали 10 дней и били: детали дела с пытками мужчин работниками военкомата
Громко включил российскую музыку: на Хмельнитчине парень избил 64-летнего мужчину из-за замечания
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Побиття чоловіка в ТЦК Самбора
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
Вибух
После событий в Крыму россияне ищут, где расположены украинские бомбардировщики – Игнат
Громко включил российскую музыку: на Хмельнитчине парень избил 64-летнего мужчину из-за замечания

Загрузка

Игры
Видео
Все начиналось с обычного картона! В Харьковской области разработали БпЛА, который способен обходить российские РЭБ

В Харьковской области наладили производство беспилотников, способных обходить российские РЭБ. Дроны-разведчики, корректировщики и дроны-камикадзе работают в связке. На вражеские позиции залетают роями и уничтожают технику оккупантов стоимостью миллионы долларов.

Татьяна Доцяк
Не было вариантов… Жуткая история артиллеристов, выживших в горящей машине
Громко включил российскую музыку: на Хмельнитчине парень избил 64-летнего мужчину из-за замечания
Лицензия на экспорт зерна и разминирование страны за 10 лет! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Громко включил российскую музыку: на Хмельнитчине парень избил 64-летнего мужчину из-за замечания
Харьковские БПЛА способны обходить РЭБ | Новый коридор для кораблей! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Громко включил российскую музыку: на Хмельнитчине парень избил 64-летнего мужчину из-за замечания
СБУ взялась за адвоката Медведчука и Шария | Князев в СИЗО, но… Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Громко включил российскую музыку: на Хмельнитчине парень избил 64-летнего мужчину из-за замечания
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь