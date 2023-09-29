Избила молотком и приказала молчать: на Львовщине женщина жестоко поиздевалась над 10-летней подругой дочери

В Сосновке Львовской области женщина похитила 10-летнюю подругу своей дочери и жестоко ее избила. Кроме того, она оставила ее связанной на всю ночь.

Об этом информирует прокуратура Львовской области.

Отмечается, что инцидент произошел, когда 32-летняя женщина поздно вечером под алкоголем возвращалась домой. По дороге она встретила 10-летнюю подругу своей дочери. Между детьми накануне произошел конфликт, а потому мать решила отомстить ребенку за дочь.

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Жительница Сосновки силой затащила ребенка в квартиру своей матери, где никто не жил из-за ремонта, и начала жестоко избивать ее.

— Она нанесла последней многочисленные удары по телу руками, а также подручными средствами, в частности деревянной табуреткой и металлическим молотком. После этого женщина связала девочке руки и заклеила рот клейкой лентой, чтобы она не смогла убежать или позвать на помощь, и закрыла ее в квартире на ночь, — сообщает прокуратура.

На следующий день женщина вернулась, умыла потерпевшую и отпустила, приказав ей никому не рассказывать о побоях.

Однако девочка во всем призналась, у нее диагностировали тяжкие телесные повреждения. Суд признал 32-летнюю жительницу Львовщины виновной в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений и незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 146 УК Украины). Ее приговорили к 7 годам тюрьмы.

Фото: прокуратура Львовской области

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