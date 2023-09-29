Над Сумщиной приземлили вражеский дрон – ОВА

Ночью 29 сентября силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник над Сумской областью.

Об этом утром сообщили в областной военной администрации.

Об атаке ударных БпЛА Воздушные силы ВСУ предупредили в 02:45. Миновала угроза спустя два часа.

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Кроме дроновой атаки, ночью и утром россияне прибегали к артиллерийским и минометным обстрелам Сумщины. Пограничная территория области за это время пять раз была под вражеским огнем.

В общей сложности в ОВА насчитали 42 взрыва. В частности, 10 взрывов от артиллерии и 30 от минометов прогремело в Белопольской общине. По одному минометному удару выдержали Свеская и Середино-Будская общины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 583-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Сумская ОВА

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