Пыталась съесть взятку: ГБР задержало должностных лиц медкомиссии, которые требовали деньги у военного

Работники Государственного бюро расследований вместе с СБУ с поличным задержали врачей Самборской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и Турковской городской больницы. Во время задержания одна из чиновниц пыталась есть взятку.

Как выяснили следователи, врачи вышеуказанных медучреждений требовали взятку у военнослужащего за установление второй группы инвалидности его отцу, что позволяло бы завершить службу.

Председатель Самборской МСЭК, руководители врачебно-консультативной комиссии Турковской городской больницы обещали оформить соответствующие документы за $3,2 тыс.

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— Деньги злоумышленники получали тремя траншами. Во время передачи последней суммы правоохранители задержали в городе Турка с поличным заместителя председателя врачебно-консультативной комиссии, — сообщили в ГБР.

Как сообщили правоохранители, во время задержания чиновница пыталась избавиться от денег — съесть $100. Однако ей помешали, а средства изъяли.

Задержаны также другие участники преступной группы.

Во время обысков по месту работы и в квартирах фигурантов изъяты документы и деньги — почти $30 тыс., более €10,6 тыс., 37 тыс. грн и 520 злотых.

Трем должностным лицам сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УКУ).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

ГБР готовит ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении их от исполнения обязанностей.

Источник : ГБР

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