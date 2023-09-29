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Умирала три дня: на Закарпатье мужчина до смерти забил мать, а на его защиту стали соседи и родственники

насилля, кулак
Фото: Pexels

В Закарпатской области сын до смерти избил мать. На защиту мужчины стали родственники и соседи, обвиняя покойную в асоциальном поведении и алкоголизме.

Об этом говорится в приговоре Иршавского районного суда Закарпатской области.

Так, сын жестоко избил мать 5 мая 2023 года, а 8 мая она умерла. Причиной смерти женщины экспертиза признала множественные травмы, кровоизлияния, вывихи позвонков, переломы ребер, костей рук и ног, а также отек головного мозга.

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Известно, что 5 мая мужчина вернулся домой с работы тоже навеселе, где застал свою мать нетрезвой. Он сделал ей замечание, на что женщина начала ругаться.

Тогда мужчина вызвал полицию, однако правоохранители якобы отказались что-то делать и выписали ему штраф за ложный вызов. Он заявил, что после этого мать начала его оскорблять нецензурными словами и мужчина ее избил. После этого он положил женщину в постель и в последующие дни ухаживал за ней.

На суде подозреваемый вину признал. Он сообщил, что его мать последние восемь лет злоупотребляла алкоголем и приводила домой различных асоциальных лиц, которые обворовывали дом семьи.

Из-за такого поведения происходили постоянные ссоры, но женщина якобы никак не хотела отказываться от выпивки. За год перед смертью она перестала ходить, а потому передвигалась на руках, таща свое тело.

Иршавский районный суд Закарпатской области признал мужчину виновным по ч.2 ст. 121 УК Украины. Его приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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Закарпатская область область, Избиение
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