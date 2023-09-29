РФ обстреляла центр Херсона, когда там убирали коммунальщики

Утром 29 сентября российские войска нанесли удар по центру Херсона.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Роман Мрочко.

Ранения получили двое работников коммунального предприятия Парки Херсона, которые в момент обстрела убирали территорию.

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У 24-летнего мужчины – тяжелые травмы конечностей. У его 68-летнего коллеги – ранение глаза и контузия.

Пострадавшим оказывают помощь в больнице.

Известно, что во время атаки повреждения получил мусоровоз, а в домах вокруг выбило окна.

Полномасштабная война в Украине длится уже 583-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Роман Мрочко, Александр Прокудин

Фото: Роман Мрочко

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