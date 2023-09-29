Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Эксклюзив
В Карпатах сгорела база отдыха, где находились 148 детей: что говорят родители, полиция и власть
Употребляли таблетки для потенции: в Польше священники устроили оргию
Зеленский назначил Андрея Шевченко своим советником
Какие документы необходимы для оформления субсидии в 2023 году: список и основные изменения
Авиакатастрофа Ил-76 в Мали: в сетях появилось видео момента взрыва
Происшествия
Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Раскрыт тайник: на Киевщине обнаружили российский ЗРК ТОР и ракеты к нему

Раскрыт тайник: на Киевщине обнаружили российский ЗРК ТОР и ракеты к нему

В Киевской области правоохранители разоблачили двух мужчин, которые прятали в Бориспольском районе российский зенитно-ракетный комплекс ТОР и сопутствующие ракеты.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

38-летний и 45-летний мужчины являются жителями Бориспольского района. По предварительным данным, это оружие осталось после боевых действий на территории Черниговской области.

Сейчас смотрят

Полиция изъяла комплекс ЗРК ТОР в Броварском районе и установила местонахождение боеприпасов к нему. Их хранил второй правонарушитель в другом регионе Киевской области в арендованном гаражном боксе.

— Впоследствии в ходе обысков изъято две секции с восемью зенитными ракетами, которые предназначены для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны, – сказано в сообщении.

Боеприпасы переданы Вооруженным силам Украины по решению суда.

За незаконное содержание, приобретение и передачу боевых припасов фигурантам грозит до семи лет лишения свободы. Обсуждается вопрос о мерах пресечения. По оценкам, стоимость ракет составляет около 30 млн грн.

Характеристики ЗРК ТОР

Тактический зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и других воздушных целей. Ракеты имеют дальность стрельбы до 15 км.

На боевой машине размещаются пусковая установка с четырьмя ракетами, станция обнаружения и целеуказания, аппаратура управления ракетами. Высота поражения составляет до 12 км, скорость поражения — до 1 тыс. км/ч.
Комплекс принят на вооружение в РФ в 1991 году.

Напомним, правоохранители задержали настоятеля одного из храмов УПЦ МП на Херсонщине, который подпольно продавал оружие и боеприпасы, оставшиеся после бегства российских оккупантов.

Источник: полиция Киевской области

Фото: полиция Киевской области

Зброя, Киевская область, Криминал, Полиция
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Франция планирует расширить сотрудничество с Украиной в области обороны
Раскрыт тайник: на Киевщине обнаружили российский ЗРК ТОР и ракеты к нему
Януковича заочно будут судить по делу о завладении угодьями Сухолучья
Віктор Янукович
Полкило кокаина в желудке: СБУ задержала наркоторговца на границе Украины
Раскрыт тайник: на Киевщине обнаружили российский ЗРК ТОР и ракеты к нему
Изнасиловал и задушил школьницу: в Пятихатках задержали 46-летнего мужчину
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 16-річної дівчини у П'ятихатках
Собирал дома арсенал оружия: сотруднику ТЦК на Киевщине сообщено о подозрении
Раскрыт тайник: на Киевщине обнаружили российский ЗРК ТОР и ракеты к нему

Загрузка

Игры
Видео
Все начиналось с обычного картона! В Харьковской области разработали БпЛА, который способен обходить российские РЭБ

В Харьковской области наладили производство беспилотников, способных обходить российские РЭБ. Дроны-разведчики, корректировщики и дроны-камикадзе работают в связке. На вражеские позиции залетают роями и уничтожают технику оккупантов стоимостью миллионы долларов.

Татьяна Доцяк
АТАКИ ВСУ в море наладили ЗЕРНОВОЙ КОРИДОР | Резолюция МАГАТЭ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Раскрыт тайник: на Киевщине обнаружили российский ЗРК ТОР и ракеты к нему
РФ наращивает количество ДОБРОБАТОВ | КУРСК под ударом СБУ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Раскрыт тайник: на Киевщине обнаружили российский ЗРК ТОР и ракеты к нему
БЛЭКАУТ В КУРСКЕ | Оккупанты снижают ТЕМПЫ НАСТУПЛЕНИЯ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Раскрыт тайник: на Киевщине обнаружили российский ЗРК ТОР и ракеты к нему
Украинские ДРОНЫ В КУРСКЕ | Коварная ТАКТИКА ВРАГА в оккупации | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Раскрыт тайник: на Киевщине обнаружили российский ЗРК ТОР и ракеты к нему
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь