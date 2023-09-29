Раскрыт тайник: на Киевщине обнаружили российский ЗРК ТОР и ракеты к нему

В Киевской области правоохранители разоблачили двух мужчин, которые прятали в Бориспольском районе российский зенитно-ракетный комплекс ТОР и сопутствующие ракеты.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

38-летний и 45-летний мужчины являются жителями Бориспольского района. По предварительным данным, это оружие осталось после боевых действий на территории Черниговской области.

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Полиция изъяла комплекс ЗРК ТОР в Броварском районе и установила местонахождение боеприпасов к нему. Их хранил второй правонарушитель в другом регионе Киевской области в арендованном гаражном боксе.

— Впоследствии в ходе обысков изъято две секции с восемью зенитными ракетами, которые предназначены для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны, – сказано в сообщении.

Боеприпасы переданы Вооруженным силам Украины по решению суда.

За незаконное содержание, приобретение и передачу боевых припасов фигурантам грозит до семи лет лишения свободы. Обсуждается вопрос о мерах пресечения. По оценкам, стоимость ракет составляет около 30 млн грн.

Характеристики ЗРК ТОР

Тактический зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и других воздушных целей. Ракеты имеют дальность стрельбы до 15 км.

На боевой машине размещаются пусковая установка с четырьмя ракетами, станция обнаружения и целеуказания, аппаратура управления ракетами. Высота поражения составляет до 12 км, скорость поражения — до 1 тыс. км/ч.

Комплекс принят на вооружение в РФ в 1991 году.

Напомним, правоохранители задержали настоятеля одного из храмов УПЦ МП на Херсонщине, который подпольно продавал оружие и боеприпасы, оставшиеся после бегства российских оккупантов.

Источник: полиция Киевской области

Фото: полиция Киевской области

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