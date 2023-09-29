В Николаеве ночью было слышно по меньшей мере три взрыва
Ночью 29 сентября в Николаеве местные жители насчитали по меньшей мере три взрыва.
Первый громкий звук люди услышали до сигнала о воздушной опасности, ориентировочно в 04:13.
Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности через две минуты – в 04:15.
Второй взрыв раздался почти одновременно с сиренами.
Третий громкий звук прогремел за десять минут до отбоя.
Telegram-сообщества сообщают о прилете двух ракет типа Искандер-К.
Областные и местные власти такую информацию пока не подтверждали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 583-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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