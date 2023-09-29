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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Николаеве ночью было слышно по меньшей мере три взрыва

Вибух
Фото: Depositphotos

Ночью 29 сентября в Николаеве местные жители насчитали по меньшей мере три взрыва.

Первый громкий звук люди услышали до сигнала о воздушной опасности, ориентировочно в 04:13.

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности через две минуты – в 04:15.

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Второй взрыв раздался почти одновременно с сиренами.

Третий громкий звук прогремел за десять минут до отбоя.

Telegram-сообщества сообщают о прилете двух ракет типа Искандер-К.

Областные и местные власти такую информацию пока не подтверждали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 583-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Николаев, Російська агресія, РФ
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