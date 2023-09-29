Удар по Николаеву, пожары в Иране и России: главные события ночи 29 сентября

Утром 29 сентября Николаев подвергся ракетному удару.

В Днепропетровской области под вражеским огнем находились сразу два района – Синельниковский и Никопольский.

В Минобороны России уверяют, что в течение ночи уничтожили 11 дронов: один – якобы над территорией Калужской области, а 10 – над Курской.

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Однако в последнем регионе, в слободе Белой, сейчас пылает один из трансформаторов подстанции.

К слову, не прошло и недели, как на заводе, принадлежащему Министерству обороны Ирана, снова вспыхнул пожар.

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Удар по Николаеву

Около 04:13 29 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву.

По словам городского головы Александра Сенкевича, зафиксировано попадание в объект инфраструктуры в окрестностях областного центра.

Возгорание сухой травы, которое произошло после обстрела, ликвидировали в 06:45.

Обстрел Днепропетровской области

В Великомихайловской общине Синельниковского района из-за обстрела горел дом. Пламя пожарные уже погасили.

Разрушены частный дом и хозяйственная постройка.

В Никопольском районе под ударом вражеской артиллерии находились Покровская, Мировская общины и сам Никополь.

Последствия атак областные власти еще выясняют.

Однако уже известно, что всюду обошлось без погибших и пострадавших.

Сбитие БпЛА над Сумщиной

Ночью 29 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили над Сумской областью вражеский беспилотник.

Пожар на подстанции в Курской области

Ночью 29 сентября российская ПВО якобы уничтожила один дрон над территорией Калужской области и 10 – над Курской.

Однако губернатор последней, Роман Старовойт, заявил, что в слободе Белой беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию, из-за чего вспыхнул один из трансформаторов.

Обесточенными остались пять населенных пунктов и больница.

Пожар на заводе Минобороны Ирана

В Тегеране на заводе по производству автомобильных аккумуляторов, принадлежащему Министерству обороны Ирана, второй раз через неделю вспыхнул пожар.

Огонь разгорелся там, где хранятся пластиковые отходы.

Между тем, глава исследовательской группы Wind of Change Игорь Сушко утверждает, что на охваченном пожаром предприятии изготовлялись беспилотники Shahed, которым Россия регулярно атакует украинские города.

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