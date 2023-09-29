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Марта Бондаренко, редактор ленты

В части оккупированного Бердянска после взрыва пропал свет

вибух дим

В оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел громкий взрыв.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, жители города слышали взрыв, после которого в некоторых районах начались перебои с электроснабжением.

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Бердянск, Война в Украине, Взрыв
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В части оккупированного Бердянска после взрыва пропал свет

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