Марта Бондаренко, редактор ленты
В части оккупированного Бердянска после взрыва пропал свет
В оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел громкий взрыв.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, жители города слышали взрыв, после которого в некоторых районах начались перебои с электроснабжением.
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