Сливала данные о контрнаступлении под Бахмутом: СБУ задержала агентку Кремля

В Донецкой области Служба безопасности задержала с поличным еще одну агентку ФСБ, которая корректировала воздушные атаки РФ по позициям Сил обороны.

Как отмечают в ведомстве, среди основных целей врага были подразделения ВСУ, которые привлечены к проведению контрнаступательных операций в районе Бахмута.

Злоумышленница успела передать агрессору восемь локаций украинских войск, которые двигались в направлении передовой.

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Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили злоумышленницу еще на начальном этапе ее преступной деятельности и благодаря этому своевременно проинформировали командование ВСУ о потенциальных угрозах.

– После этого были проведены комплексные мероприятия по обеспечению безопасности украинских защитников на указанном направлении, а саму российскую агентку задержали на попытке передачи новых разведданных агрессору, – рассказали в СБУ.

По данным следствия, вражеской пособницей оказалась жительница Торецка, которую российская спецслужба дистанционно завербовала в начале этого года.

Для привлечения фигурантки к негласному сотрудничеству захватчики задействовали еще одну предательницу с временно оккупированной части региона. Ею оказалась подруга российского агента — представительница оккупационного “управления ФСБ по ДНР”.

По ее указаниям, женщина самостоятельно обходила территорию города и его окрестности и скрыто фиксировала военные объекты ВСУ. О полученной информации писала связной в мессенджер, а после отправки сообщений — сразу удаляла их с телефона.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Источник : СБУ

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