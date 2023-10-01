Работает ПВО: на Днепропетровщине прогремели взрывы
Поздно вечером 30 сентября в Днепропетровской области прогремели взрывы. Там работает ПВО по вражескому БпЛА.
— Днепропетровская область — работает ПВО по вражескому БпЛА! — сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Следим за ситуацией.
Также сегодня громко и в Одессе.
Напомним, что утром 27 сентября украинские военные уничтожили вражеский беспилотник над Днепропетровской областью.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 584-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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