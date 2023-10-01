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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Работает ПВО: на Днепропетровщине прогремели взрывы

Вибух
Фото: Depositphotos

Поздно вечером 30 сентября в Днепропетровской области прогремели взрывы. Там работает ПВО по вражескому БпЛА.

— Днепропетровская область — работает ПВО по вражескому БпЛА! — сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Следим за ситуацией.

Также сегодня громко и в Одессе.

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Напомним, что утром 27 сентября украинские военные уничтожили вражеский беспилотник над Днепропетровской областью.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 584-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

атака дронами, Война в Украине, Взрыв, Днепропетровская область
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Маскируется под стаю птиц: как бригада Рубеж уничтожает дроны-камикадзе Скальпель

Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.

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