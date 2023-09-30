В Херсоне утром слышны взрывы: что известно
Сегодня утром в Херсоне раздаются взрывы — оккупанты обстреливают город с оккупированного левого берега.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Пока не известно, есть ли прилеты по городу — ждем официальной информации от местных властей.
За прошедшие сутки противник совершил 96 обстрелов, выпустив 432 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО Град, танков, авиации и БПЛА, один удар — ракетный.
Российские военные били в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание завода, заведение общественного питания в Херсоне. Ранены три человека, сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.
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