В Одесской области слышны взрывы: что известно
Утром в Одесской области во время воздушной тревоги был слышен взрыв.
Об этом сообщают в Telegram-каналах.
Предварительно, взрывы слышали в городе Южное.
В Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности для области.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV. Полномасштабная война в Украине продолжается уже 584-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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