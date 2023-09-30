В Одесской области слышны взрывы: что известно

Утром в Одесской области во время воздушной тревоги был слышен взрыв.

Об этом сообщают в Telegram-каналах.

Предварительно, взрывы слышали в городе Южное.

Сейчас смотрят

В Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности для области.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV. Полномасштабная война в Украине продолжается уже 584-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.