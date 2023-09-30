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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Одесской области слышны взрывы: что известно

вибух дим

Утром в Одесской области во время воздушной тревоги был слышен взрыв.

Об этом сообщают в Telegram-каналах.

Предварительно, взрывы слышали в городе Южное.

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В Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности для области.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV. Полномасштабная война в Украине продолжается уже 584-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Взрыв, Одесская область, Ракетные удары России
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В Харьковской области наладили производство беспилотников, способных обходить российские РЭБ. Дроны-разведчики, корректировщики и дроны-камикадзе работают в связке. На вражеские позиции залетают роями и уничтожают технику оккупантов стоимостью миллионы долларов.

Татьяна Доцяк
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