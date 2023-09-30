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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке

Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке

В Киеве упал Дегтяревский мост на Шулявке, который должны были реконструировать до 30 ноября.

В соцсетях публикуют последствия обвала. Очевидцы говорят, что обрушились все смонтированные пролеты.

Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке
Фото: соцмережі
Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке
Фото: соцмережі
Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке
Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке

Последнее фото — мост за несколько часов до падения.

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Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке

Фото: соцмережі

В КГГА подтвердили падение моста, отметив, что на ул. Александра Довженко во время работ по реконструкции Дегтяревского путепровода произошла чрезвычайная ситуация — во время монтажа произошел обвал балок. Причины выясняют, специалисты уже на месте.

— Также на месте происшествия уже работают аварийно-спасательные службы. По предварительной информации жертв и пострадавших нет. Больше информации позже, — говорится в сообщении.

Также в сети появился момент падения Дегтяревского моста.

К слову, ранее сообщалось, что 6 июля, было открыто движение на левобережной развязке Дарницкого моста в Киеве. Более 15 лет мост был в недостроенном состоянии.

Київ, Міст
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