Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке

В Киеве упал Дегтяревский мост на Шулявке, который должны были реконструировать до 30 ноября.

В соцсетях публикуют последствия обвала. Очевидцы говорят, что обрушились все смонтированные пролеты.

Последнее фото — мост за несколько часов до падения.

Сейчас смотрят

В КГГА подтвердили падение моста, отметив, что на ул. Александра Довженко во время работ по реконструкции Дегтяревского путепровода произошла чрезвычайная ситуация — во время монтажа произошел обвал балок. Причины выясняют, специалисты уже на месте.

— Также на месте происшествия уже работают аварийно-спасательные службы. По предварительной информации жертв и пострадавших нет. Больше информации позже, — говорится в сообщении.

Также в сети появился момент падения Дегтяревского моста.

К слову, ранее сообщалось, что 6 июля, было открыто движение на левобережной развязке Дарницкого моста в Киеве. Более 15 лет мост был в недостроенном состоянии.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.