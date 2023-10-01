Бьют баллистикой: в Запорожье раздались звуки взрывов
В Запорожье прогремели взрывы во время атак россиян.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного и местные Telegram-каналы.
Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.
Впоследствии в городе прогремели повторные взрывы.
В каналах, которые мониторят информацию об активности врага в украинском небе, пишут, что, вероятно, Россией были выпущены в сторону Запорожья ракеты С-300.
Вместе с тем, глава Запорожской ОГА Юрий Малашко написал в своем Telegram-канале “Баллистика! Запорожье — в укрытие!”, но не комментировал информацию о взрывах.
Примечательно, что перед этим россияне совершили ракетную атаку на Харьков.
Посмотрите на интерактивную карту воздушных тревог на Фактах ICTV, чтобы узнать, стоит ли в вашем регионе пройти в укрытие.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 585-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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