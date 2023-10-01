Бьют баллистикой: в Запорожье раздались звуки взрывов

В Запорожье прогремели взрывы во время атак россиян.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного и местные Telegram-каналы.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

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Впоследствии в городе прогремели повторные взрывы.

В каналах, которые мониторят информацию об активности врага в украинском небе, пишут, что, вероятно, Россией были выпущены в сторону Запорожья ракеты С-300.

Вместе с тем, глава Запорожской ОГА Юрий Малашко написал в своем Telegram-канале “Баллистика! Запорожье — в укрытие!”, но не комментировал информацию о взрывах.

Примечательно, что перед этим россияне совершили ракетную атаку на Харьков.

Посмотрите на интерактивную карту воздушных тревог на Фактах ICTV, чтобы узнать, стоит ли в вашем регионе пройти в укрытие.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 585-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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