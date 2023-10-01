Массированная атака Черкасской области: РФ попала в промышленную инфраструктуру Умани

Ночью 1 октября российские войска массированно атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками.

К сожалению, отмечает глава областной военной администрации Игорь Табурец, есть попадания по промышленной инфраструктуре в Умани.

Из-за обстрела вспыхнули пожары в складских помещениях, в частности, там, где хранилось зерно.

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По предварительной информации, пострадал один человек. Его госпитализировали в больницу.

– Сейчас продолжается ликвидация последствий. На месте работают все профильные службы. Правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов, – сообщает Игорь Табурец.

Отметим, что о взрыве в Умани стало известно ориентировочно за 10 минут до часу ночи.

За полчаса до этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударных беспилотников для региона.

Полномасштабная война в Украине длится уже 585-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Игорь Табурец

Фото: Игорь Табурец

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