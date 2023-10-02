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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Угрожали оружием и требовали не проверять авто: в Харькове мужчины на внедорожниках устроили конфликт на блокпосту

Угрожали оружием и требовали не проверять авто: в Харькове мужчины на внедорожниках устроили конфликт на блокпосту
Фото: УНИАН

На одном из блокпостов на выезде из Харькова мужчины на внедорожниках оружием угрожали правоохранителям. Следователи начали уголовное производство по данному факту.

Полиция Харьковской области сообщила, что к правоохранителям, которые несут службу на блокпосту, подъехали мужчины в военной форме. Они угрожали оружием и требовали прекратить проверки транспорта.

— 29 сентября около 15:00 к одному из блокпостов на выезде из Харькова подъехали четыре внедорожника. Из них вышли мужчины в военной форме, угрожали огнестрельным оружием всему сводному отряду, в состав которого входят полицейские, пограничники, нацгвардейцы, представитель военной службы правопорядка, — информирует полиция.

Отмечается, что агрессивные мужчины требовали прекратить проверки и осмотр их транспортных средств во время проезда через блокпосты. После короткого спора они уехали.

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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая задокументировала преступление.

В тот же день по данному факту следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

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— Напоминаем, что на блокпостах полиция выполняет свои функциональные обязанности в соответствии с действующим законодательством в условиях военного времени для предотвращения попадания в Харьковскую область незаконного оружия, наркотиков, взрывоопасных веществ. Силы обороны борются за независимость нашего государства в тяжелых боях, — отметили в полиции.

блокпост, Война в Украине, українські військові, Харьков
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