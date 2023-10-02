Угрожали оружием и требовали не проверять авто: в Харькове мужчины на внедорожниках устроили конфликт на блокпосту
На одном из блокпостов на выезде из Харькова мужчины на внедорожниках оружием угрожали правоохранителям. Следователи начали уголовное производство по данному факту.
Полиция Харьковской области сообщила, что к правоохранителям, которые несут службу на блокпосту, подъехали мужчины в военной форме. Они угрожали оружием и требовали прекратить проверки транспорта.
— 29 сентября около 15:00 к одному из блокпостов на выезде из Харькова подъехали четыре внедорожника. Из них вышли мужчины в военной форме, угрожали огнестрельным оружием всему сводному отряду, в состав которого входят полицейские, пограничники, нацгвардейцы, представитель военной службы правопорядка, — информирует полиция.
Отмечается, что агрессивные мужчины требовали прекратить проверки и осмотр их транспортных средств во время проезда через блокпосты. После короткого спора они уехали.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая задокументировала преступление.
В тот же день по данному факту следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.
— Напоминаем, что на блокпостах полиция выполняет свои функциональные обязанности в соответствии с действующим законодательством в условиях военного времени для предотвращения попадания в Харьковскую область незаконного оружия, наркотиков, взрывоопасных веществ. Силы обороны борются за независимость нашего государства в тяжелых боях, — отметили в полиции.
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