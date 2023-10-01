Нуждается в проверкеТатьяна Забожко, редактор ленты
Воздушная тревога не объявлена: в Николаеве раздался взрыв
В Николаеве около девяти утра 1 октября прогремел взрыв.
Об этом сообщают местные жители.
К слову, воздушная тревога в настоящее время в регионе не объявлена.
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Ни городские, ни областные власти ситуацию пока не комментировали.
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