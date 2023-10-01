”Поздравили” с Днем города взрывами: армия РФ обстреляла Снегиревку
Ночью 1 октября в Снегиревке Николаевской области прогремели два взрыва.
На место сразу выехали все службы.
По предварительным данным от главы городской военной администрации Ивана Кухты, обошлось без жертв.
– Это была очень тяжелая ночь. Враг “поздравил” нас взрывами, но ему нас не сломить! – заметил Иван Кухта.
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