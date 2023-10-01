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Татьяна Забожко, редактор ленты

”Поздравили” с Днем города взрывами: армия РФ обстреляла Снегиревку

Вибух
Фото: Факти ICTV

Ночью 1 октября в Снегиревке Николаевской области прогремели два взрыва.

На место сразу выехали все службы.

По предварительным данным от главы городской военной администрации Ивана Кухты, обошлось без жертв.

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– Это была очень тяжелая ночь. Враг “поздравил” нас взрывами, но ему нас не сломить! – заметил Иван Кухта.

Николаевская область
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