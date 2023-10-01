В Харькове прогремело два взрыва: со стороны РФ были пуски ракет

В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сначала сообщили жители города, а впоследствии и мэр Харькова.

По предварительной информации, которую сообщают в мониторинговых Telegram-каналах, в сторону Харьковщины были выпущены российские ракеты С-300.

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Это частично подтверждают и в Воздушных силах ВСУ, которые предупредили о ракетной опасности для Харьковской области.

Мэр города Игорь Терехов также подтвердил информацию, сообщив, что город под ракетным ударом.

— В Харькове прогремели по меньшей мере два взрыва, — написал он.

Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 585-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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