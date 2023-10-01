В Харькове прогремело два взрыва: со стороны РФ были пуски ракет
В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сначала сообщили жители города, а впоследствии и мэр Харькова.
По предварительной информации, которую сообщают в мониторинговых Telegram-каналах, в сторону Харьковщины были выпущены российские ракеты С-300.
Это частично подтверждают и в Воздушных силах ВСУ, которые предупредили о ракетной опасности для Харьковской области.
Мэр города Игорь Терехов также подтвердил информацию, сообщив, что город под ракетным ударом.
— В Харькове прогремели по меньшей мере два взрыва, — написал он.
Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 585-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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