Россияне нанесли удары ракетами С-300 за пределами Харькова
Российская армия нанесла ракетный удар по Харьковской области.
Об этом сообщил Олег Синегубов, председатель Харьковской ОВА.
По его словам, враг выпустил по меньшей мере пять ракет С-300. К сожалению, есть попадания.
По предварительной информации, пострадавших нет. Профильные службы работают на местах попаданий.
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