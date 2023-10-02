Россияне нанесли удары ракетами С-300 за пределами Харькова

Российская армия нанесла ракетный удар по Харьковской области.

Об этом сообщил Олег Синегубов, председатель Харьковской ОВА.

По его словам, враг выпустил по меньшей мере пять ракет С-300. К сожалению, есть попадания.

Сейчас смотрят

По предварительной информации, пострадавших нет. Профильные службы работают на местах попаданий.

Полномасштабная война в Украине длится уже 586-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.