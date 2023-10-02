Укр Рус Eng
Игры
Укр Рус Eng
Популярные Срочно
В Калиновке Винницкой области есть попадания после атаки дронов: что говорят в горсовете
Массированная атака Черкасской области: РФ попала в промышленную инфраструктуру Умани
Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке
Каждый является защитником Украины: почему 1 октября можно считать общенациональным праздником
Пенсии в октябре 2023-го: кто получит возрастную прибавку
Происшествия Срочно
Срочно
Марта Бондаренко, редактор ленты

Россияне нанесли удары ракетами С-300 за пределами Харькова

вибух дим
Фото: Getty Images

Российская армия нанесла ракетный удар по Харьковской области.

Об этом сообщил Олег Синегубов, председатель Харьковской ОВА.

По его словам, враг выпустил по меньшей мере пять ракет С-300. К сожалению, есть попадания.

Сейчас смотрят

По предварительной информации, пострадавших нет. Профильные службы работают на местах попаданий.

Полномасштабная война в Украине длится уже 586-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Харьков
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Херсоне ночью и утром прогремели взрывы: есть повреждения инфраструктуры, произошел пожар
херсон
Не надо думать, что это лишь разведка боем. Игнат назвал цель ночной атаки РФ
Россияне нанесли удары ракетами С-300 за пределами Харькова
Нарушено производство ракет Х-59 в Смоленске: ГУР об атаке ударных дронов
Авіазавод у Смоленську
За сутки ВСУ уничтожили 510 оккупантов и 78 единиц тяжелой техники – Генштаб
міномет, війна в Україні, вогонь
Чтобы сохранить темп контрнаступления. Уоллес призвал Украину усилить мобилизацию молодежи
Бен Воллес

Загрузка

Игры
Видео
Маскируется под стаю птиц: как бригада Рубеж уничтожает дроны-камикадзе Скальпель

Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.

Татьяна Наконечная
Оккупант разревелся на камеру | ГПСУ напомнили белорусам, кто враг | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
Россияне нанесли удары ракетами С-300 за пределами Харькова
Оккупанты едва не убили многодетную семью | Обстрел Сумской области | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
Россияне нанесли удары ракетами С-300 за пределами Харькова
Нашествие дронов в РФ | Почаевская лавра утопает в уголовных процессах | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
Россияне нанесли удары ракетами С-300 за пределами Харькова
Праздничная бавовна в Крыму | В Словакии победил “Русский мир”? | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
Россияне нанесли удары ракетами С-300 за пределами Харькова
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь