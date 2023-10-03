РФ поливала огнем Север и Юг Украины: главные события ночи 3 октября
Ночью 3 октября российские войска обстреливали Украину беспилотниками, ракетами, артиллерией.
В частности, в южных областях страны воздушная тревога длилась три-четыре часа.
Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.
Николаевская область
Группы вражеских беспилотников, которые ночью 3 октября атаковали Украину, залетали из Черного моря через Очаковский район Николаевской области, а затем уже направлялись в юго-восточном направлении.
Только в Николаевской области противовоздушная оборона уничтожила 16 ударных беспилотников типа Shahed-136/131.
Под артиллерийским огнем в четыре утра находилась акватория Куцурубской общины.
Пострадавших, отмечает глава областной военной администрации Виталий Ким, нет.
Днепропетровская область
Воздушное командование Восток совместно с другими составляющими Сил обороны уничтожили над регионом 13 дронов и крылатую ракету Искандер-К.
Днепр
Из-за падения обломков в Днепре загорелись частное предприятие, гараж и авто.
Павлоград
Обломки от сбития БпЛА прилетели на территорию промышленного предприятия в Павлограде. Туда же произошло и попадание.
На месте обстрела бушевал пожар, есть разрушение производственных объектов.
Мировская община
Тяжелая артиллерия повредила в общине Никопольского района два частных дома и хозяйственное сооружение.
Херсонская область
Ночью 3 октября российские войска обстреляли из артиллерии Корабельный и Суворовский районы Херсона.
Взрывы в областном центре звучали и в семь утра.
По данным местных жителей, под вражескими ударами находились также Чернобаевка и Ингулец.
Сумская область
По Сумской области российские оккупанты открыли огонь утром.
Минометным обстрелам подверглись Середино-Будская община. По данным руководителя областной военной администрации Игоря Кальченко, там зафиксировано пять взрывов.
В Зноб-Новгородской прогремели два взрыва.
Полномасштабная война в Украине длится уже 587-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.Татьяна Наконечная