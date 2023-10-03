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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ поливала огнем Север и Юг Украины: главные события ночи 3 октября

Головне за ніч 3 жовтня 2023

Ночью 3 октября российские войска обстреливали Украину беспилотниками, ракетами, артиллерией.

В частности, в южных областях страны воздушная тревога длилась три-четыре часа.

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

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Николаевская область

Группы вражеских беспилотников, которые ночью 3 октября атаковали Украину, залетали из Черного моря через Очаковский район Николаевской области, а затем уже направлялись в юго-восточном направлении.

Только в Николаевской области противовоздушная оборона уничтожила 16 ударных беспилотников типа Shahed-136/131.

Под артиллерийским огнем в четыре утра находилась акватория Куцурубской общины.

Пострадавших, отмечает глава областной военной администрации Виталий Ким, нет.

Днепропетровская область

Воздушное командование Восток совместно с другими составляющими Сил обороны уничтожили над регионом 13 дронов и крылатую ракету Искандер-К.

Днепр

Из-за падения обломков в Днепре загорелись частное предприятие, гараж и авто.

Павлоград

Обломки от сбития БпЛА прилетели на территорию промышленного предприятия в Павлограде. Туда же произошло и попадание.

На месте обстрела бушевал пожар, есть разрушение производственных объектов.

Мировская община

Тяжелая артиллерия повредила в общине Никопольского района два частных дома и хозяйственное сооружение.

Херсонская область

Ночью 3 октября российские войска обстреляли из артиллерии Корабельный и Суворовский районы Херсона.

Взрывы в областном центре звучали и в семь утра.

По данным местных жителей, под вражескими ударами находились также Чернобаевка и Ингулец.

Сумская область

По Сумской области российские оккупанты открыли огонь утром.

Минометным обстрелам подверглись Середино-Будская община. По данным руководителя областной военной администрации Игоря Кальченко, там зафиксировано пять взрывов.

В Зноб-Новгородской прогремели два взрыва.

Полномасштабная война в Украине длится уже 587-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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