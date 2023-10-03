В Николаеве во время тревоги прогремел взрыв

В половине девятого утра 3 октября в Николаеве был слышен взрыв.

Об этом сообщили местные жители.

Перед этим Воздушные силы объявляли о ракетной опасности в регионе.

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В целом воздушная тревога в области не продолжалась и получаса.

В 09:52 местным жителям разрешили покинуть укрытия.

Полномасштабная война в Украине длится уже 587-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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