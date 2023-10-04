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Прокуроры САП будут просить об аресте мэра Сум с альтернативой в 10 млн грн залога

Олександр Лисенко

Подозреваемому во взяточничестве мэру Сум Александру Лысенко грозит арест с альтернативой внесения залога в 10 млн грн. Именно такую меру пресечения будет просить суд избрать Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Накануне Национальное антикоррупционное бюро и САП сообщили Лысенко и директору Департамента инфраструктуры города Александру Журбе о подозрении в получении взятки в сумме 2,13 млн грн.

2 октября обоих чиновников задержали с поличным во время получения так называемого последнего транша — 1,4 млн грн.

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По данным следствия, мэр Сум требовал деньги у бизнесмена за решение вопроса тарифов на вывоз мусора и отсутствие искусственных препятствий в деятельности предприятия.

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Фото: Олександр Лисенко

Источник: РБК-Украина
Корупция, НАБУ, САП, Суми, Хабарництво
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